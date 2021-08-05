Маршрутка с пассажирами вспыхнула возле столичного кладбаща

Возле Лесного кладбища сгорела маршрутка

В столице на улице Крайней в Деснянском районе вечером в четверг, 5 августа, произошел инцидент с маршруткой.

Как сообщает Киев Оперативный, автомобиль загорелся. На тот момент в салоне находились пассажиры. К счастью, они успели выбежать.

Сам инцидент произошел недалеко от Лесного кладбища. Сообщается, что за несколько минут маршрутка сгорела дотла.

Ранее Главред писал о том, что в столице полицейские задержали пьяного водителя маршрутки, который в таком состоянии перевозил по городу пассажиров. Его ограничили в праве управления транспортными средствами в прошлом году.

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В Деснянском районе на улице Милославской патрульные остановили водителя автобуса Ataman с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от прохождения алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.

Отметим, в КГГА разработали новый договор Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. В документе прописаны новые правила для транспортных компаний и самих водителей маршруток, которые в случае их исполнения, существенно улучшать комфорт поездок для пассажиров.

Отныне в киевских маршрутках запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона.