У київському метро відмовилися від зелених карт: як оплатити проїзд

Карти повністю замінить Е-квиток / УНІАН

З 1 квітня у столичному метрополітені скасують зелені проїзні. Також із закінченням використання карток метро припиняється робота сервісних центрів підземки.

Використовувати поїздки на безконтактних (зелених) картках київського метро можна до 31 березня 2021 року. Про це повідомили в пресслужбі КП Київський метрополітен.

Скасування карток анонсували ще минулого року, їх повністю замінить е-квиток.

Після 31 березня оплату проїзду можна буде здійснювати за допомогою:

Kyiv Smart Card;

безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи;

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).

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Транспортна карта Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті.

Купити Kyiv Smart Card можна в касах метрополітену, а також в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

у додатку Київ Цифровий;

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Одноразовий QR-квиток можна використовувати в паперовому або електронному вигляді. Купити разовий QR-квиток можна в додатку Київ Цифровий, а також в касах станцій метро або в терміналі самообслуговування.

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