В киевском метро отказались от зеленых карт: как оплатить проезд

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках киевского метро можно до 31 марта 2021 года.
С 1 апреля в столичном метрополитене отменят зеленые проездные. Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки.
Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках киевского метро можно до 31 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе КП Киевский метрополитен.
Отмену карт анонсировали еще в прошлом году, их полностью заменит е-билет.
После 31 марта оплату проезда можно будет осуществлять с помощью:
- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карточки любой платежной системы;
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
- разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривни на каждой поездке.
Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.
Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена, а также в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении Киев Цифровой;
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде. Купить разовый QR-билет можно в приложении Киев Цифровой, а также в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
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Напомним:
- Киевлян ждет очередное повышение тарифов.
- Стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку, а в маршрутках до 12 гривен.