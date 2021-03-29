В киевском метро отказались от зеленых карт: как оплатить проезд

Карты полностью заменит е-билет / УНИАН

С 1 апреля в столичном метрополитене отменят зеленые проездные. Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки.

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках киевского метро можно до 31 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе КП Киевский метрополитен.

Отмену карт анонсировали еще в прошлом году, их полностью заменит е-билет.

После 31 марта оплату проезда можно будет осуществлять с помощью:

Kyiv Smart Card;

бесконтактной банковской карточки любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).

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Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривни на каждой поездке.

Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.

Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена, а также в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Киев Цифровой;

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде. Купить разовый QR-билет можно в приложении Киев Цифровой, а также в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

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Напомним: