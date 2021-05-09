У Краматорську на атракціоні люди отримали страшні травми

На атракціоні стався нещасний випадок / pixabay

У Краматорську на Донбасі люди травмувалися на атракціоні з вини оператора.

Як повідомляє Краматорськ 24, під час "падіння" вниз люди врізалися в металеві сходинки, які забув прибрати оператор атракціону. В результаті НП постраждала дівчина.

"Через недбалість оператора атракціону, який забув прибрати металеві сходи під атракціоном. Люди травмували ноги. Викликали поліцію і швидку допомогу. Після цього прецеденту продовжили катати людей. Атракціон висотою 30 метрів", - написали в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент трапився в парку Ювілейний 8 травня о 19:00. Через недбалість співробітників гойдалки з шістьма людьми врізалися з висоти падіння в 30 метрів в металеву конструкцію.

Крім того, оператор атракціону, відповідальний за безпеку відпочиваючих, працює тільки другий день - він вийшов на підміну постійному співробітнику.

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У поліції порушили справу за ч.1 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства з охорони праці).

"Недбалість або випадковість - буде встановлено в рамках відкритого кримінального провадження", - заявили правоохоронці.