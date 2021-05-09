В Краматорске на аттракционе люди получили страшные травмы

На аттракционе произошел несчастный случай / pixabay

В Краматорске на Донбассе люди травмировались на аттракционе по вине оператора.

Как сообщает Краматорск 24, во время "падения" вниз люди врезались в металлические ступеньки, которые забыл убрать оператор аттракциона. В результате ЧП пострадала девушка.

"Из-за халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические лестницы под аттракционом. Люди травмировали ноги. Вызвали полицию и скорую помощь. После этого прецедента продолжили катать людей. Аттракцион высотой 30 метров", - написали в сообщении.

Сообщается, что инцидент случился в парке Юбилейный 8 мая в 19:00. Из-за халатности сотрудников качели с шестью людьми врезались с высоты падения в 30 метров в металлическую конструкцию.

Кроме того, оператор аттракциона, ответственный за безопасность отдыхающих, работает только второй день - он вышел на подмену постоянному сотруднику.

Читайте такжеВ Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие

В полиции возбудили дело по ч. 1 ст. 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства по охране труда).

"Халатность или случайность - будет установлено в рамках открытого уголовного производства", - заявили правоохранители.