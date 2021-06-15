У Кременчуці медики вимагали у жінки 40 тисяч за безкоштовну операцію

У лікарні Кременчука розгорівся скандал / УНІАН

У лікарні інтенсивного лікування у Кременчуці жінці запропонували зробити операцію за 40 тисяч гривень. Як пишуть місцеві ЗМІ, кошти за оперативне втручання повинні були бути сплачені неофіційно.

За словами мешканки Кременчука Марини М*, все почалося з того, що у жінки виявили низький гемоглобін, коли вона здавала кров на станції переливання крові.

Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря, а той порадив відвідати гінеколога. Після огляду та УЗД лікар я поставила діагноз "вузлова міома" і стала наполягати на оперативному втручанні.

"За її словами, мені пощастило, що саме цієї суботи до лікарні приїде відомий професор, виконає лапороскопічну операцію всього за 40 тисяч гривень. Слід зазначити, що прізвище професора жодного разу не згадувалося. Розповіла лікар і про те, що таких пацієнток як я вже 3, тому і приїде професор - і якщо не погоджуся зараз, невідомо коли випаде наступна можливість", — розповіла Марина.

Жінки зазначила, що трохи розгубилася, оскільки раніше проблем зі здоров'ям не було, тому на пропозицію погодилася.

За два дні до операції вона прийшла в лікарню здавати аналізи. У неї за це вимагали 800 гривень. Марина віддала в руки медсестри гроші за аналізи, а натомість їй зробили кардіограму і аналізи крові і сечі. Після цього жінка задумалася про невідповідність ціни і послуг, що надаються.

За словами жінки, медсестра запитала її про направлення в стаціонар, але його, звичайно, у Марини не було. У кабінеті в окремій купці документів 5-х клієнток лікаря, яких повинні були покласти в стаціонар без направлення, знайшли документи Марини. Жінку провели в палату, але залишатися в медзакладі вона не збиралася, тому пішла на констультацію до лікаря М *.

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"Під час передопераційної консультації він зазначив, що 40 тисяч гривень готівкою треба буде віддати старшій медсестрі. Я запитала, чи дадуть мені якийсь чек або квитанцію — адже планую отримати матеріальну допомогу на роботі. На що М * сказав, що "це - неофіційна операція. Ви просто перебуваєте на території лікарні, офіційно ніякої операції не відбувається", — сказав лікар М *.

Сказане шокувало Марину, і вона вирішила розповісти про це у військовій частині, де працює. Там їй повідомили, що аналогічну операцію їй, як військовослужбовцям, зроблять безкоштовно в Київському військовому госпіталі. Тому Марина подзвонила лікарю і сказала, що відмовляється від сумнівної угоди з явно завищеною вартістю.

Після цього жінку, за її словами, намагалися залякати, що в Києві жінці видалять матку, і вона не зможе мати дітей — і тільки невідомий "професор" зробить все як треба. Марина вирішила звернутися зі скаргою до поліції - а згодом і до Департаменту охорони здоров'я та НСЗУ. Адже, якщо операція неофіційна, то і відповідальності в разі невдалого результату ніхто не понесе.

"Заява є, ми спілкувалися з медпрацівниками. Зараз перевірка триває", - прокоментувала пресофіцер міськуправління поліції Ганна Васенко.

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Оксана Корлякова, директор Біл "Кременчуцька", відмовилася надати коментар у телефонній розмові, тому журналісти звернулися з офіційним запитом.

Марина розповіла, що після скарги до Департаменту охорони здоров'я її викликали на бесіду до лікарні. Там їй запропонували на камеру розповісти про те, що відбувалося.

"Дійсно, таке звернення було. Зараз проводимо службове розслідування, тому подробиці я розголошувати не можу. Проводимо правову оцінку дій лікарів, підключаємо незалежних фахівців з інших лікарень, юристів", - прокоментував голова Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Максим Середа.

За словами Марини, після цього випадку вона звернулася до лікарів з Харкова та Київського військового госпіталю, які стверджують, що в даному випадку лапороскопічна операція взагалі протипоказана.

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