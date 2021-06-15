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В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию

15 июня 2021, 17:39

Работники больницы начали запугивать пациентку и требовать у нее баснословных денег.

Больница
В больнице Кременчуга разгорелся скандал / УНИАН

В больнице интенсивного лечения в Кременчуге женщине предложили сделать операцию за 40 тысяч гривен. Как пишут местные СМИ, средства за оперативное вмешательство должны были быть уплачены неофициально.

По словам жительницы Кременчуга Марины М *, все началось с того, что у женщины обнаружили низкий гемоглобин, когда она сдавала кровь на станции переливания крови.

Пациентка обратилась к семейному врачу, а тот посоветовал посетить гинеколога. После осмотра и УЗИ врач Я* поставила диагноз "узловая миома" и стала настаивать на оперативном вмешательстве.

"По ее словам, мне повезло, что именно в эту субботу в больницу приедет известный профессор, выполнит лапороскопичную операцию всего за 40 тысяч гривен. Следует отметить, что фамилия профессора ни разу не упоминалась. Рассказала врач Я* и о том, что таких пациенток как я уже 3, поэтому и приедет профессор — и если не соглашусь сейчас, неизвестно когда выпадет следующая возможность ", — рассказывает Марина.

Женщины отметила, что немного растерялась, поскольку ранее проблем со здоровьем не было, поэтому на предложение согласилась.

За два дня до операции она пришла в больницу сдавать анализы. У нее за это требовали 800 гривен. Марина отдала в руки медсестры деньги за анализы, а взамен ей сделали кардиограмму и анализы крови и мочи. После этого женщина задумалась о несоответствии цены и предоставляемых услуг.

По словам женщины, медсестра спросила ее о направлении в стационар, но его, конечно, у Марины не было. В кабинете в отдельной кучке документов 5-х клиенток врача М *, которых должны были положить в стационар без направления, нашли документы Марины. Женщину провели в палату, но оставаться в медучреждении она не собиралась, поэтому пошла на констультацию к врачу М *.

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"Во время предоперационной консультации он отметил, что 40 тысяч гривен наличными надо будет отдать старшей медсестре. Я спросила, дадут ли мне какой-то чек или квитанцию — ведь планирую получить материальную помощь на работе. На что М * сказал, что "это — неофициальная операция. Вы просто находитесь на территории больницы, официально никакой операции не происходит", — сказал врач М *.

Сказанное шокировало Марину, и она решила рассказать об этом в воинской части, где работает. Там ей сообщили, что аналогичную операцию ей, как военнослужащей, сделают бесплатно в Киевском военном госпитале. Поэтому Марина позвонила врачу Я* и сказала, что отказывается от сомнительной сделки с явно завышенной стоимостью.

После этого женщину, по ее словам, пытались запугать, что в Киеве женщине удалят матку, и она не сможет иметь детей — и только неизвестный "профессор" сделает все как надо. Марина решила обратиться с жалобой в полицию — а впоследствии и в Департамент здравоохранения и НСЗУ. Ведь, если операция неофициальная, то и ответственности в случае неудачного исхода никто не понесет.

"Заявление есть, мы общались с медработниками. Сейчас проверка продолжается", — прокомментировала пресофицер горуправления полиции Анна Васенко.

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Оксана Корлякова, директор БИЛ "Кременчугская", отказалась предоставить комментарий в телефонном разговоре, поэтому журналисты обратились с официальным запросом.

Марина М* рассказала, что после жалобы в Департамент здравоохранения ее вызвали на беседу в больницу. Там ей предложили на камеру рассказать о том, что происходило.

"Действительно, такое обращение было. Сейчас проводим служебное расследование, поэтому подробности я разглашать не могу. Проводим правовую оценку действий врачей, подключаем независимых специалистов из других больниц, юристов", — прокомментировал председатель Департамента здравоохранения Кременчугского городского совета Максим Середа.

По словам Марины, после этого случая она обратилась к врачам из Харькова и Киевского военного госпиталя, которые утверждают, что в данном случае лапороскопическая операция вообще противопоказана.

Как ранее сообщал Главред, в Житомире скончался 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные умершего мужчины говорят, что ему вовремя не оказали надлежащую медицинскую помощь и написали заявление в полицию.

больница
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