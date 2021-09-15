У Кременчуці жінка влаштувала "дефіле" для студентів: бігала в чому мати народила

Молоду жінку не збентежили перехідні / скріншот

У місті Кременчук Полтавської області перед головним корпусом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розгулювала жінка без одягу.

На опублікованих кадрах У мережі видно, як вона посеред вулиці зняла ліфчик і почала ним розмахувати, нітрохи не бентежачись перехожих.

Жінку було не зупинити / скріншот

У підсумку на місце викликали медиків, які намагалися госпіталізувати жінку, проте від них вона тікала. Зрештою її все-таки наздогнали. Причини такої поведінки жінки невідомі.

Раніше ми писали, що поїзд сполученням Київ-Львів довелося зупинити через двох неадекватних дівчат, які в нетверезому стані пили, курили та бігали по вагону без одягу.

Також повідомлялося, що в Києві на Троєщині в червні перехожі помітили чоловіка, який йшов у трусах. І в руках при цьому тримав пістолет. За словами очевидців, напівголий чоловік зробив два постріли, один - в землю.