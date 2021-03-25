У Крим під виглядом делегації з Китаю привезли торговців з ринків Москви

До Криму під виглядом делегації з Китаю привезли торговців з московських ринків / "Мінекономрозвитку Криму"

В анексованому Росією Криму під виглядом бізнес-делегації з Китаю побували китайці, які торгують взуттям та одягом в Москві. До такого висновку після розслідування прийшли журналісти порталу Медуза.

Ситуація почалася з того, що 11 березня "Міністерство курортів і туризму Криму" відрапортувало про те, що делегати з Китаю оцінили туристичний потенціал півострова. У різних джерелах делегацію називали то "офіційною", то просто "представницькою".

"До складу делегації з КНР увійшли заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, гендиректор Пекінської експортно-імпортної торгової компанії Кай Шен Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ Хао Лан Чень Юн", - повідомляли "чиновники".

"Нас відвідала офіційна делегація з КНР, представники китайського бізнесу. Це був перший візит іноземної делегації після того, як наша країна і весь світ почали потихеньку виходити з умов ковидної реальності", - заявив у коментарі Радіо Супутник "директор Кримського державного фонду підтримки підприємництва" Владислав Ганжара.

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Однак в китайських офіційних джерелах відсутні будь-які дані про візит делегації з Китаю в анексований Крим - ані в повідомленнях агентства Сіньхуа, ані в офіційному виданні Комуністичної партії Китаю Женьмінь жибао, ані в офіційних акаунтах китайських відомств і ЗМІ в соцмережах.

Як з'ясували журналісти Медузи, Чень Шаньвень і Чень Юн — співвласники (по 33%) фірми Хао Лан, зареєстрованої в місті Жуйань провінції Чжецзян (КНР). У реєстрі вона відзначена як підприємство малого бізнесу, яке займається виробництвом шкіряних, хутряних і пір'яних виробів і продажем взуття.

Немає в китайському реєстрі юридичних осіб і пекінської експортно-імпортної торгової компанії, яку представляв у цій делегації Чжао Кай.

В реальності всі троє комерсантів вже багато років живуть в Москві і займаються бізнесом, як стверджує представник Московської китайської діаспори. За фото - та відеорепортажами про візит делегації до анексованого Криму він упізнав усіх - і Чень Шаньвеня, і Чень Юна, і Чжао Кая. Повідомляється, що вони ведуть торгівлю товарами легкої промисловості на гуртово-роздрібних ринках столиці РФ.

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