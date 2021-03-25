В Крым под видом делегации из Китая привезли торговцев с рынков Москвы

В Крым под видом делегации из Китая привезли торговцев с московских рынков / "Минэкономразвития Крыма"

В аннексированном Россией Крыму под видом бизнес-делегации из Китая побывали китайцы, которые торгуют обувью и одеждой в Москве. К такому выводу после расследования пришли журналисты портала Медуза.

Ситуация началась с того, что 11 марта "Министерство курортов и туризма Крыма" отрапортовало о том, что делегаты из Китая оценили туристический потенциал полуострова. В разных источниках делегацию называли то "официальной", то просто "представительной".

"В состав делегации из КНР вошли заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании Кай Шэн Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО Хао Лан Чэнь Юн", —"сообщали чиновники".

"Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности", — заявил в комментарии Радио Спутник "директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства" Владислав Ганжара.

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Однако в китайских официальных источниках отсутствуют любые данные о визите делегации из Китая в аннексированный Крым — ни в сообщениях агентства Синьхуа, ни в официальном издании Коммунистической партии Китая Жэньминь жибао, ни в официальных аккаунтах китайских ведомств и СМИ в соцсетях.

Как выяснили журналисты Медузы, Чэнь Шаньвэнь и Чэнь Юн — совладельцы (по 33%) фирмы Хао Лан, зарегистрированной в городе Жуйань провинции Чжэцзян (КНР). В реестре она отмечена как предприятие малого бизнеса, которое занимается производством кожевенных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

Нет в китайском реестре юридических лиц и Пекинской экспортно-импортной торговой компании, которую представлял в этой делегации Чжао Кай.

В реальности все трое коммерсантов уже много лет живут в Москве и занимаются бизнесом, как утверждает представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите делегации в аннексированный Крым он опознал всех ‒ и Чэнь Шаньвэня, и Чэнь Юна, и Чжао Кая. Сообщается, что они ведут торговлю товарами легкой промышленности на оптово-розничных рынках Москва и Садовод.

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