Путин объяснил, что помогло России "откусить" Крым

Главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства, громко заявил Путин.
Глава Кремля Владимир Путин объяснил аннексию Крыма Россией результатом укрепления государства изнутри. Также президент России назвал это очень ярким историческим событием.
"Что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил "в родную гавань" — то, да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", — рассказал Путин в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства.
"К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — подчеркнул российский президент.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.