Путин объяснил, что помогло России "откусить" Крым

Путин сообщил, что помогло России "откусить" Крым / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин объяснил аннексию Крыма Россией результатом укрепления государства изнутри. Также президент России назвал это очень ярким историческим событием.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил "в родную гавань" — то, да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", — рассказал Путин в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства.

"К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — подчеркнул российский президент.

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