У Криму оголосили про плани щодо виборів "голів адміністрацій" і назвали дату

У Криму можуть з'явитися "вибори голів адміністрацій" / Reuters

У окупованому Росією Криму запропонували змінити систему обрання так званих "голів муніципалітетів" з метою переходу до прямих виборів голів місцевих адміністрацій. Про це заявив "глава" захопленого росіянами півострова Сергій Аксьонов.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі VK Аксьонов написав, що він, а також "голова держради" Володимир Константинов пропонують реалізацію такої ініціативи з метою "розширення участі кримчан у політичних процесах".

"Спільно з головою державної ради республіки Крим Володимиром Андрійовичем Константиновим прийняли рішення висунути ініціативу, яка передбачає зміну системи вибору глав адміністрацій з 2024 року", - підкреслив Аксьонов.

"Вибори" в окупованому Криму

Після анексії Криму півострів перейшов під політичний контроль Росії. На території РФ були утворені нові "суб'єкти" - "республіка Крим"і" місто федерального значення Севастополь". У 2014 році після захоплення півострова також були прийняті російська "Конституція Криму" і "статут Севастополя". Правила передбачали "вибори голів регіонів" їх парламентами згідно з поданням президента, що і було здійснено восени того ж року.читайте такожРезніков вибухнув сміхом через заяви Росії щодо Криму

У листопаді 2016 року до "статуту" Севастополя внесли зміни. У місті у 2017 і 2020 році пройшли прямі "вибори губернатора".

На території захопленого Криму "голови міських і районних адміністрацій" обираються депутатами "місцевих рад".

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