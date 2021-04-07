У Криму оголосили про плани щодо виборів "голів адміністрацій" і назвали дату

Самопроголошена "влада" у Криму хоче впровадити прямі вибори "глав адміністрацій" на півострові з 2024 року.
У окупованому Росією Криму запропонували змінити систему обрання так званих "голів муніципалітетів" з метою переходу до прямих виборів голів місцевих адміністрацій. Про це заявив "глава" захопленого росіянами півострова Сергій Аксьонов.
Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі VK Аксьонов написав, що він, а також "голова держради" Володимир Константинов пропонують реалізацію такої ініціативи з метою "розширення участі кримчан у політичних процесах".
"Спільно з головою державної ради республіки Крим Володимиром Андрійовичем Константиновим прийняли рішення висунути ініціативу, яка передбачає зміну системи вибору глав адміністрацій з 2024 року", - підкреслив Аксьонов.
"Вибори" в окупованому Криму
Після анексії Криму півострів перейшов під політичний контроль Росії. На території РФ були утворені нові "суб'єкти" - "республіка Крим"і" місто федерального значення Севастополь". У 2014 році після захоплення півострова також були прийняті російська "Конституція Криму" і "статут Севастополя". Правила передбачали "вибори голів регіонів" їх парламентами згідно з поданням президента, що і було здійснено восени того ж року.читайте такожРезніков вибухнув сміхом через заяви Росії щодо Криму
У листопаді 2016 року до "статуту" Севастополя внесли зміни. У місті у 2017 і 2020 році пройшли прямі "вибори губернатора".
На території захопленого Криму "голови міських і районних адміністрацій" обираються депутатами "місцевих рад".
Новини Криму
- Міністр з питань окупованих території Олексій Резніков раніше казав, що після того, як захоплений Крим повернеться до складу України, Київ розгляне можливість видворення громадян РФ з півострова, які потрапили до Криму в обхід українських контрольно-пропускних пунктів перетину кордону.
- У Держдумі Росії піддали критиці заяву Рєзнікова і закликали відкрити проти нього кримінальну справу, а також оголосити українського міністра в розшук.