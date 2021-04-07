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В Крыму объявили о планах по выборам "глав администраций" и назвали дату

7 апреля 2021, 17:48
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Самопровозглашенные "власти" в Крыму хотят ввести прямые выборы "глав администраций" на полуострове с 2024 года.

Крым
В Крыму могут появиться "выборы глав администраций" / Reuters

В оккупированном Россией Крыму предложили изменить систему избрания так называемых "глав муниципалитетов" с целью перехода к прямым выборам глав местных администраций. Об этом заявил "глава" захваченного россиянами полуострова Сергей Аксенов.

В частности, на своей странице в социальной сети VK Аксенов написал, что он, а также "глава госсовета" Владимир Константинов предлагают реализацию такой инициативы с целью "расширения участия крымчан в политических процессах".

"Совместно с председателем государственного совета республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года", - подчеркнул Аксенов.

"Выборы" в оккупированном Крыму

После аннексии Крыма полуостров перешел под политический контроль России. На территории РФ были образованы новые "субъекты" – "республика Крым" и "город федерального значения Севастополь". В 2014 году после захвата полуострова также были приняты российская "Конституция Крыма" и "устав Севастополя". Правила предусматривали "выборы глав регионов" их парламентами согласно представлению президенты, что и было осуществлено осенью того же года.Читайте такжеРезников разразился смехом из-за заявлений России по Крыму

В ноябре 2016 года в "устав" Севастополя внесли изменения. В городе в 2017 и 2020 году прошли прямые "выборы губернатора".

На территории захваченного Крыма "главы городских и районных администраций" избираются депутатами "местных советов".

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