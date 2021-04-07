В Крыму объявили о планах по выборам "глав администраций" и назвали дату

Самопровозглашенные "власти" в Крыму хотят ввести прямые выборы "глав администраций" на полуострове с 2024 года.
В оккупированном Россией Крыму предложили изменить систему избрания так называемых "глав муниципалитетов" с целью перехода к прямым выборам глав местных администраций. Об этом заявил "глава" захваченного россиянами полуострова Сергей Аксенов.
В частности, на своей странице в социальной сети VK Аксенов написал, что он, а также "глава госсовета" Владимир Константинов предлагают реализацию такой инициативы с целью "расширения участия крымчан в политических процессах".
"Совместно с председателем государственного совета республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года", - подчеркнул Аксенов.
"Выборы" в оккупированном Крыму
После аннексии Крыма полуостров перешел под политический контроль России. На территории РФ были образованы новые "субъекты" – "республика Крым" и "город федерального значения Севастополь". В 2014 году после захвата полуострова также были приняты российская "Конституция Крыма" и "устав Севастополя". Правила предусматривали "выборы глав регионов" их парламентами согласно представлению президенты, что и было осуществлено осенью того же года.Читайте такжеРезников разразился смехом из-за заявлений России по Крыму
В ноябре 2016 года в "устав" Севастополя внесли изменения. В городе в 2017 и 2020 году прошли прямые "выборы губернатора".
На территории захваченного Крыма "главы городских и районных администраций" избираются депутатами "местных советов".
Новости Крыма
- Министр по вопросам оккупированных территории Алексей Резников ранее говорил, что после того, как захваченный Крым вернется в состав Украины, Киев рассмотрит возможность выдворения граждан РФ с полуострова, которые попали в Крым в обход украинских контрольно-пропускных пунктов пересечения границы.
- В Госдуме России подвергли критике заявление Резникова и призвали открыть против него уголовное дело, а также объявить украинского министра в розыск.