В Госдуме разразились заявлением в адрес Резникова из-за Крыма

В Госдуме призвали объявить Резникова в розыск из-за заявления по Крыму/ УНИАН

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в России должны открыть уголовное дело против вице-премьера-министра по вопросам оккупированных территорий Алексей Резникова после его заявлений о выдворении россиян из Крыма. Также он призвал объявить украинского министра в розыск, сообщает РИА Новости.

По его словам, на заявление Резникова о том, что Киев будет рассматривать возможность выдворения россиян из Крыма после возвращения оккупированного полуострова в состав Украины, должна последовать реакция. Российский политик призвал открыть уголовное дело против Резникова и объявить его в розыск.

"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", - подчеркнул Шеремет.Читайте такжеВ Госдуме отреагировали на планы Украины выдворить граждан РФ из Крыма

Заявления Резникова по ситуации в Крыму