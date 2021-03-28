В Госдуме разразились заявлением в адрес Резникова из-за Крыма

В России призвали применить меры в отношении министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова из-за его заявления о выдворении россиян из Крыма.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в России должны открыть уголовное дело против вице-премьера-министра по вопросам оккупированных территорий Алексей Резникова после его заявлений о выдворении россиян из Крыма. Также он призвал объявить украинского министра в розыск, сообщает РИА Новости.
По его словам, на заявление Резникова о том, что Киев будет рассматривать возможность выдворения россиян из Крыма после возвращения оккупированного полуострова в состав Украины, должна последовать реакция. Российский политик призвал открыть уголовное дело против Резникова и объявить его в розыск.
"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", - подчеркнул Шеремет.Читайте такжеВ Госдуме отреагировали на планы Украины выдворить граждан РФ из Крыма
Заявления Резникова по ситуации в Крыму
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 27 марта в интервью заявил, что Киев после возвращения Крыма в состав Украины рассмотрит возможность выдворения 500 тысяч россиян, приехавших на украинский полуостров с территории России. Вопросов не будет к тем гражданам РФ, которые попали в Крым согласно украинскому законодательству.
- Кроме того, Резников сказал, что заявления о многомиллиардных исках к Украине из аннексированного Крыма вызывают "гомерический хохот". Он призвал относиться с юмором к заявлениям российских представителей – о "нарушениях Киева" они будут говорить на Нюрнбергском процессе.