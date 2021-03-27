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В Кабмине раскрыли планы по выдворению 500 тысяч россиян из Крыма

27 марта 2021, 17:17
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Россия совершила военное преступление в Крыму, за которое Москва будет нести ответственность, сказал Алексей Резников.

Алексей Резников
Выдворению из Крыма будут подлежать лица, которые приехали из России в обход украинского законодательства - Резников / УНИАН

После возвращения Крыма в состав Украины власти намерены рассмотреть возможность выдворения 500 тысяч россиян, которые переехали на полуостров с территории России. Москва совершила преступление, попытавшись реализовать политику ассимиляцию населения автономной республики. К тем гражданам РФ, которые попали на полуостров через украинские пункты пропуска, вопросов не будет, сказал в интервью телеканалу Дом вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Россия завезла на оккупированный полуостров 500 тысяч россиян и попыталась реализовать политику ассимиляции населения в Крыму. Это военное преступление, за которое Москва вынуждена будет нести ответственность согласно международным правовым нормам.

"На сегодняшний день есть сложные вопросы, которые надо решать. Например, попытка ассимиляции населения Крыма, туда с материковой России завезли 500 тысяч россиян, таким образом, размывая этническое население Крыма, крымских татар, украинцев... Это – военное преступление, предусмотренное международной конвенцией, и за это Россия точно будет нести ответственность в международном правовом плане", - сказал Резников.Читайте такжеПрезидент дал зеленый свет стратегии для освобождения Крыма

Министр считает, что люди, которые приехали на полуостров из России, по сути, являются пособниками противозаконных действий российских властей в Крыму. Поэтому Украина будет рассматривать вопрос их выдворения с территории автономной республики.

"Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находятся нежелательное лицо", - добавил Резников.

Также он добавил, что в этих вопросах будет действовать индивидуальный подход, поскольку не все из них могли приехать в Крым в обход украинского законодательства. Однако людям, которые прибыли из России, а не через официальные пункты пропуска Киева, грозит депортация.

"А все, кто попал непонятным нам путём, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура", - подчеркнул Алексей Резников.

Возвращение Крыма в Украину

новости России Кабмин новости Украины новости Крыма Алексей Резников
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