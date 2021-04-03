У Криму окупанти заблокували десятки українських сайтів

12 провайдерів у Криму блокують доступ до українських сайтів.
В захопленому Росією Криму заблоковано 27 сайтів, серед яких опинилися провідні українські інформаційні ресурси.
В даними Кримської правозахисної групи, серед заблокованих сайтів - 22 є українськими онлайн-медіа.
Правозахисники з'ясували, що згідно з результатами проведеного дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа.
Які українські новинні сайти блокують у Криму:
- Укрінформ;
- Цензор.Ні;
- QHA;
- Слід.Ні;
- Інформаційний опір;
- Uainfo;
- Blackseanews;
- 112 телеканал;
- Апостроф;
- Головнокомандувач;
- Головне;
- Громадське радіо;
- Центр журналістських розслідувань;
- Подробиця;
- Стрічка;
- ТонеТо;
- ТСН;
- Депо;
- Українська правда;
- РБК-Україна;
- Дзеркало тижня;
- Херсон Daily.
У повідомленні уточнюється, що російські окупанти також повністю заблокували сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови, Міністерства з питань реінтеграції України та організації Хізб ут-Тахрір.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Росією Криму Севастопольський міський суд визнав місцеву жительку винною в державній зраді і засудив її до 12 років позбавлення волі.