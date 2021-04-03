У Криму окупанти заблокували десятки українських сайтів

У Криму блокують українські сайти / Reuters

В захопленому Росією Криму заблоковано 27 сайтів, серед яких опинилися провідні українські інформаційні ресурси.

В даними Кримської правозахисної групи, серед заблокованих сайтів - 22 є українськими онлайн-медіа.

Правозахисники з'ясували, що згідно з результатами проведеного дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа.

Які українські новинні сайти блокують у Криму:

Укрінформ;

Цензор.Ні;

QHA;

Слід.Ні;

Інформаційний опір;

Uainfo;

Blackseanews;

112 телеканал;

Апостроф;

Головнокомандувач;

Головне;

Громадське радіо;

Центр журналістських розслідувань;

Подробиця;

Стрічка;

ТонеТо;

ТСН;

Депо;

Українська правда;

РБК-Україна;

Дзеркало тижня;

Херсон Daily.

У повідомленні уточнюється, що російські окупанти також повністю заблокували сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови, Міністерства з питань реінтеграції України та організації Хізб ут-Тахрір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Росією Криму Севастопольський міський суд визнав місцеву жительку винною в державній зраді і засудив її до 12 років позбавлення волі.