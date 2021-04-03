В Крыму оккупанты заблокировали десятки украинских сайтов

12 провайдеров в Крыму блокируют доступ к украинским сайтам.
В захваченном Россией Крыму заблокированы 27 сайтов, среди которых оказались ведущие украинские информационные ресурсы.
По данным Крымской правозащитной группы, среди заблокированных сайтов – 22 являются украинскими онлайн-медиа.
Правозащитники выяснили, что согласно результатам проведенного исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа.
Какие украинские новостные сайты блокируют в Крыму:
- Укринформ;
- Цензор.нет;
- QHA;
- След.нет;
- Информационное сопротивление;
- Uainfo;
- Blackseanews;
- 112 телеканал;
- Апостроф;
- Главком;
- Главное;
- Громадське радіо;
- Центр журналистских расследований;
- Подробности;
- Стрічка;
- ТонеТо;
- ТСН;
- Депо;
- Украинская правда;
- РБК-Украина;
- Зеркало недели;
- Херсон Daily.
В сообщении уточняется, что российские оккупанты также полностью заблокировали сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированном Россией Крыму Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.