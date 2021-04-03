В Крыму оккупанты заблокировали десятки украинских сайтов

В Крыму блокируют украинские сайты / Reuters

В захваченном Россией Крыму заблокированы 27 сайтов, среди которых оказались ведущие украинские информационные ресурсы.

По данным Крымской правозащитной группы, среди заблокированных сайтов – 22 являются украинскими онлайн-медиа.

Правозащитники выяснили, что согласно результатам проведенного исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа.

Какие украинские новостные сайты блокируют в Крыму:

Укринформ;

Цензор.нет;

QHA;

След.нет;

Информационное сопротивление;

Uainfo;

Blackseanews;

112 телеканал;

Апостроф;

Главком;

Главное;

Громадське радіо;

Центр журналистских расследований;

Подробности;

Стрічка;

ТонеТо;

ТСН;

Депо;

Украинская правда;

РБК-Украина;

Зеркало недели;

Херсон Daily.

В сообщении уточняется, что российские оккупанты также полностью заблокировали сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированном Россией Крыму Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.