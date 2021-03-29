В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы шпионаж на Украину

В Крыму дали 12 лет пенсионерке за якобы работу на украинскую разведку / УНИАН

В оккупированном Россией Крыму Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима. Официально имя осужденной не называется, но знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь идет о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года.

Агентство со ссылкой на данные ФСБ сообщает, что гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера.

Как следует из приговора, речь идет о сведениях об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации.

Как именно подсудимой удавалось получить доступ к таким данным, не уточняется.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Чуть позже Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Телеграме заявила, что подконтрольный российским оккупантам так называемый Севастопольский городской суд вынес незаконный приговор украинке Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота РФ в виде 12 лет лишения свободы.

Она подчеркнула, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми судами впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Довгополой.

Также Денисова разместила фото Довгополой.

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