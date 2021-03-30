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У Криму відреагували на санкційний удар Канади та Австралії

30 березня 2021, 12:12

Санкції працюють як ефект бумерангу, заявили у Криму, й подякували Канаді та Австралії за рекламу.

Крим
У Криму відреагували на санкційний удар Канади та Австралії / УНІАН

В окупованому Криму відреагували на нові антиросійські санкції Австралії та Канади, запроваджені проти кількох громадян і чотирьох компаній, пов'язаних з будівництвом Кримського моста.

"Це відмінна реклама нашим курортам. Санкції працюють як ефект бумеранга. Щойно відкриють кордони, іноземці знову поїдуть до Криму подивитися своїми очима на Кримський міст та інші інфраструктурні, історичні та природні багатства півострова", - сказав у коментарі РИА Новости так званий голова комітету парламенту Криму з туризму, курортів і спорту Олексій Черняк.

Він нагадав, що до пандемії півострів відвідали представники понад 150 країн і багато з них дізналися про Крим саме через санкції. А західним країнам Черняк порадив усвідомити, що жодні обмеження не зупинять динамічний розвиток регіону.

Водночас член так званого комітету Ради Федерації з міжнародних справ від Республіки Крим Сергій Цеков заявив RT, що санкції проти Росії "штампують з року в рік" протягом семи років.

"Ми знаємо, що свого часу 41 країна запровадила санкції проти Росії... Вже сім років минуло, але вони продовжують санкційну політику", - розповів Цеков.

Він зазначив, що обмежувальні заходи проти тих, хто побудував Кримський міст, запроваджують не уперше, а ситуація, що склалася, на його думку, відмінно характеризує сформовану міжнародну спільному, включаючи Австралію.

"Ось такий на сьогодні рівень розуміння демократичних цінностей і питання дотримання прав людини на тій чи іншій території", - підсумував сенатор.

Санкції проти Росії - про що йшлося раніше:

  • Канада розширила санкції проти Росії через захоплення українського Криму. Під обмежувальні заходи потрапили дві фізичні особи та чотири юридичні особи.
  • Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії ухвалило рішення про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній й однієї фізособи. Обмежувальні заходи вжили через будівництво та експлуатацію окупантами залізничної частини Кримського мосту.

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