В Крыму отреагировали на санкционный удар Канады и Австралии

Санкции работают как эффект бумеранга, заявили в Крыму, и поблагодарили Канаду и Австралию за рекламу.
В оккупированном Крыму отреагировали на новые антироссийские санкции Австралии и Канады, введенные против нескольких граждан и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста.
"Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — сказал в комментарии РИА Новости так называемый глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Он напомнил, что до пандемии полуостров посетили представители более 150 стран и многие из них узнали о Крыме именно из-за санкций. А западным странам Черняк посоветовал уяснить, что никакие ограничения не остановят динамичное развитие региона.
В то же время член так называемого комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение семи лет.
"Мы знаем, что в свое время 41 страна ввела санкции против России... Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику", — рассказал Цеков.
Он отметил, что ограничительные меры против тех, кто построил Крымский мост, вводят не в первый раз, а сложившаяся ситуация, по его мнению, отлично характеризует сложившееся международное сообщество, включая Австралию.
"Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории", — заключил сенатор.
Санкции против России – о чем сообщалось ранее:
- Канада расширила санкции против России из-за захвата украинского Крыма. Под ограничительные меры попали два физических лица и четыре юридических лица.
- Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций против четырех российских компаний и одного физлица. Ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части Крымского моста.