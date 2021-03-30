В Крыму отреагировали на санкционный удар Канады и Австралии / УНИАН

В оккупированном Крыму отреагировали на новые антироссийские санкции Австралии и Канады, введенные против нескольких граждан и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста.

"Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — сказал в комментарии РИА Новости так называемый глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Он напомнил, что до пандемии полуостров посетили представители более 150 стран и многие из них узнали о Крыме именно из-за санкций. А западным странам Черняк посоветовал уяснить, что никакие ограничения не остановят динамичное развитие региона.

В то же время член так называемого комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение семи лет.

"Мы знаем, что в свое время 41 страна ввела санкции против России... Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику", — рассказал Цеков.

Он отметил, что ограничительные меры против тех, кто построил Крымский мост, вводят не в первый раз, а сложившаяся ситуация, по его мнению, отлично характеризует сложившееся международное сообщество, включая Австралию.

"Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории", — заключил сенатор.

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