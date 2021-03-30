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Австралия ударила по России санкциями из-за Крымского моста

30 марта 2021, 07:57
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Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний.

Крымский мост
Австралия ударила по России санкциями из-за Крымского моста / Reuters

Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций против четырех российских компаний и одного физлица. Ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части Крымского моста.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции против двух граждан и четырех компаний из России.

При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.

Отметим, накануне Канада расширила санкции против России из-за захвата украинского Крыма. Под ограничительные меры попали два физических лица и четыре юридических лица.

Санкции против России – о чем сообщалось ранее:

новости Австралии санкции против России
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