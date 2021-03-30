Австралия ударила по России санкциями из-за Крымского моста

Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций против четырех российских компаний и одного физлица. Ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части Крымского моста.
"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции против двух граждан и четырех компаний из России.
При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.
Отметим, накануне Канада расширила санкции против России из-за захвата украинского Крыма. Под ограничительные меры попали два физических лица и четыре юридических лица.
Санкции против России – о чем сообщалось ранее:
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 3 марта президент США Джо Байден продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
- 12 марта Евросоюз продлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
- 22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности. Лавров назвал санкции "причудами западных стран" и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – еще и неумно.