Лавров нашел способ снизить риск санкций для России

Главный дипломат РФ предложил отказаться от использования доллара и международных платежных систем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности.
Лавров назвал санкции "причудами западных стран" и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – еще и неумно. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", – сказал Лавров.
Санкции стран Запада против России – о чем ранее писал Главред:
- Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.
- Президент США Джо Байден 3 марта продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
- Евросоюз 12 марта продлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
- Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет готова пойти на разрыв отношений с Европой в том случае, если ЕС ударит санкциями по стратегически важным секторам российской экономики.
Автор: Анна Багрий