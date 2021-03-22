Лавров нашел способ снизить риск санкций для России

Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от использования доллара / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности.

Лавров назвал санкции "причудами западных стран" и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – еще и неумно. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", – сказал Лавров.

Санкции стран Запада против России – о чем ранее писал Главред: