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США готовят новый удар по России из-за вмешательства в выборы-2020

17 марта 2021, 06:39

Российские власти организовали кампанию по очернению кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.

выборы в США
Разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру / Фото Reuters

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.

Об этом говорится в отчете Управления национальной разведки США, который был опубликован вечером 16 марта. В докладе утверждается, что вмешаться в выборы пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка Хезболла.

При этом американская разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по очернению кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.

По мнению разведки, Россия реализовывала эту стратегию через подконтрольных агентов влияния, которые продвигали повестку, которая включала в себя "вводящие в заблуждение" обвинения в адрес демократа. В докладе отмечается, что интересы Москвы и Тегерана при вмешательстве были противоположны.

"Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США", — отмечается в тексте документа.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя доклад разведки, не сообщила, когда могут быть введены санкции в отношении России из-за вмешательства этой страны в американские выборы. Она отметила, что "президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным".

Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с вмешательством в выборы, уже на следующей неделе. Собеседники не раскрыли никаких подробностей, касающихся новых санкций США, но заявили, что они будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

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Санкции стран Запада против России - о чем ранее писал Главред:

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