ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины

Санкции Евросоюза предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.
Срок действия санкций против Российской Федерации за нарушение территориальной целостности Украины продлен решением Европейского союза.
Ограничительные меры против России будут действовать еще шесть месяцев, говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
Решением Совета Европы продлены ограничительные меры по отношению к 117 физическим и 48 юридическим лицам, до 15 сентября 2021 года.
В частности, санкции Евросоюза предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.
"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", - говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу в Брюсселе.
Санкции против России:
- Как известно, впервые в ЕС санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины ввели 17 марта 2014.
- До 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России.
- До 23 июня 2021 года будут действовать санкции против России за захват Крыма.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".