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ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины

12 марта 2021, 15:47
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Санкции Евросоюза предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.

Россия, санкции
Продлены санкции ЕС против России

Срок действия санкций против Российской Федерации за нарушение территориальной целостности Украины продлен решением Европейского союза.

Ограничительные меры против России будут действовать еще шесть месяцев, говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Решением Совета Европы продлены ограничительные меры по отношению к 117 физическим и 48 юридическим лицам, до 15 сентября 2021 года.

В частности, санкции Евросоюза предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", - говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

Санкции против России:

  • Как известно, впервые в ЕС санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины ввели 17 марта 2014.
  • До 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России.
  • До 23 июня 2021 года будут действовать санкции против России за захват Крыма.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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