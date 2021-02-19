Киев пригрозил Москве новыми санкциями за репрессии против крымских татар

Глава МИД рассказал о санкционном механизме в ответ на нарушения прав человека в АР Крым.
Украина обратится к Евросоюзу с просьбой ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи с недавними незаконными обысками и задержаниями крымских татар.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, МИД работает над введением новых ограничительных мер против РФ из-за событий на временно оккупированном полуострове.
По его словам, украинские дипломаты уже начали подготовку для коммуникации с ЕС по этому вопросу.
"Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в АР Крым", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Он также уточнил, что МИД последовательно настаивает на том, что новые санкции Евросоюза должны быть введены именно за такие нарушения прав человека.
"Поэтому уже вскоре я подпишу документы, и мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой", - добавил Кулеба.
Репрессии против крымских татар:
- 17 февраля в оккупированном Крыму произошли новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.
- Украинские правоохранители по указанным фактам возбудили уголовные производства по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы).
- За незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
- Крымская солидарность сообщила, что задержаны Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Абдулборий Махамадаминов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров.