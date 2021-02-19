Киев пригрозил Москве новыми санкциями за репрессии против крымских татар

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина обратится к Евросоюзу с просьбой ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи с недавними незаконными обысками и задержаниями крымских татар.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, МИД работает над введением новых ограничительных мер против РФ из-за событий на временно оккупированном полуострове.

По его словам, украинские дипломаты уже начали подготовку для коммуникации с ЕС по этому вопросу.

"Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в АР Крым", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также уточнил, что МИД последовательно настаивает на том, что новые санкции Евросоюза должны быть введены именно за такие нарушения прав человека.

"Поэтому уже вскоре я подпишу документы, и мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой", - добавил Кулеба.

Репрессии против крымских татар: