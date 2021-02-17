Оккупанты среди ночи нагрянули с обысками к крымским татарам – чем ответил Киев

Владельцев домов задержали. Их обвиняют в террористической деятельности.
В ночь на 17 февраля в оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) России устроила обыски в домах крымских татар. Владельцев домов задержали.
Людей обвиняют по статью 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
Сообщается как минимум о семи случаях – в Симферополе, Севастополе, Белогорске, Бахчисарае, Советском районе. В частности, о пяти случаях сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Читайте такжеГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма"В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. Во временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар", – написал он.
Еще один случай описала жена одного из задержанных Гульнара Эюпова.
"В 4 часа в наши окна начали стучать. Дочь проснулась, говорит: "Папа, кто-то стучится". Муж пока открывал двери, мы с дочерью пошли одеваться. В общем, они зашли, что делали, что говорили - не знаю, но потом один из силовиков мне говорит: "Он участник Хизб ут-Тахрир". Посмотрели все – второй этаж, первый этаж. Забрали документы его, все паспорта забрали", – цитирует издание Крымская солидарность Эюпову.
Обыски в Крыму – кто задержан
Сообщается о задержании 7 человек:
- Эюпов Азамат,
- Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы,
- Ялкабов Тимур Муминович,
- Федоров Олег,
- Ибрагимов Эрнест,
- Сейдаметов Ленур,
- Шихаметов Яшар.
При этом в ФСБ заявили о задержании "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе" (речь идет о задержаниях не только в Крыму, но и в других регионах).
Обыски в Крыму – реакция Украины
Из-за обысков прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя уже открыла два уголовных дела.
Дела завели по двум статьям:
- нарушение неприкосновенности жилища (это ч. 2 ст. 162 УК Украины),
- незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146).
"За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – отмечается в сообщении прокуратуры.
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- Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма. Европарламент рекомендует руководству ЕС принять непосредственное участие в создании и продвижении Крымской платформы.
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Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.