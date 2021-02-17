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Оккупанты среди ночи нагрянули с обысками к крымским татарам – чем ответил Киев

17 февраля 2021, 10:18
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Владельцев домов задержали. Их обвиняют в террористической деятельности.

Обыски в Крыму у крымских татар - что известно
Обыски в Крыму у крымских татар - что известно / Украинская правда

В ночь на 17 февраля в оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) России устроила обыски в домах крымских татар. Владельцев домов задержали.

Людей обвиняют по статью 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Сообщается как минимум о семи случаях – в Симферополе, Севастополе, Белогорске, Бахчисарае, Советском районе. В частности, о пяти случаях сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте такжеГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма"В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. Во временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар", – написал он.

Еще один случай описала жена одного из задержанных Гульнара Эюпова.

"В 4 часа в наши окна начали стучать. Дочь проснулась, говорит: "Папа, кто-то стучится". Муж пока открывал двери, мы с дочерью пошли одеваться. В общем, они зашли, что делали, что говорили - не знаю, но потом один из силовиков мне говорит: "Он участник Хизб ут-Тахрир". Посмотрели все – второй этаж, первый этаж. Забрали документы его, все паспорта забрали", – цитирует издание Крымская солидарность Эюпову.

Обыски в Крыму – кто задержан

Сообщается о задержании 7 человек:

  • Эюпов Азамат,
  • Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы,
  • Ялкабов Тимур Муминович,
  • Федоров Олег,
  • Ибрагимов Эрнест,
  • Сейдаметов Ленур,
  • Шихаметов Яшар.

При этом в ФСБ заявили о задержании "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе" (речь идет о задержаниях не только в Крыму, но и в других регионах).

Обыски в Крыму – реакция Украины

Из-за обысков прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя уже открыла два уголовных дела.

Дела завели по двум статьям:

  • нарушение неприкосновенности жилища (это ч. 2 ст. 162 УК Украины),
  • незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146).

"За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – отмечается в сообщении прокуратуры.

Новости Крыма:

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

ФСБ Рефат Чубаров новости Украины новости Крыма
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