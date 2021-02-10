В Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом

Украина продолжает придерживаться курса на интеграцию в НАТО, отметил Владислав Криклий.
Североатлантическому альянсу следует поддержать Киев в вопросе мониторинга воздушной ситуации вдоль границы с РФ. Для этого Украина предлагает НАТО задействовать в процессе проведения своих воздушных операций, включающих переброску войск, воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе переговоров с заместителем секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером он заявил, что речь идет о воздушном пространстве над суверенной территорией украинского государства и над открытыми водами Черного моря. Обслуживание данной зоны обеспечено Украине международными соглашениями.
"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО", - сказал Криклий.
Также он добавил, что Киев, принимая во внимание обновленные требования Европейского агентства авиационной безопасности по вопросу обеспечения безопасности полетов в Симферопольском РПИ и отмену США ограничений на полеты в данной зоне, предлагает использовать район воздушного пространства для военных операций Альянса.Читайте такжеЭкс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму
"Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", - подчеркнул Криклий.
Интеграция Украины в НАТО
- Президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios ранее заявил, что Украина находится в трагической ситуации из-за войны с Россией на Донбассе и аннексии Крыма. Поэтому он хотел бы спросить у президента США Джо Байдена о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 9 февраля заявил, что двери НАТО для Украины открыты, однако для интеграции в коллективный блок безопасности государство должно сосредоточиться не реализации необходимых реформ.