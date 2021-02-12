Ядовитая команда ФСБ: отравители Навального причастны к еще одному покушению – Bellingcat

Сотрудники ФСБ причастны к отравлениям / Прямий

Сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления – в 2015 и 2017 годах.

"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – говорится в расследовании Bellingcat.

В материале утверждается, что сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой в период и до первой госпитализации, и до второй. В расследовании говорится, что за три месяца, предшествовавших госпитализации в 2015 году, Кара-Мурзу в поездках по России по меньшей мере четыре раза сопровождали предполагаемые сотрудники ФСБ. Это были поездки в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Поездка в Казань состоялась с 22 по 24 мая 2015 года. Кара-Мурза и его сопровождающие вернулись в Москву менее чем за 48 часов до появления симптомов отравления.

Во всех поездках присутствовал Александр Самофал – предполагаемый офицер ФСБ. В базе данных, которую Bellingcat приобрела на черном рынке, есть упоминание водительских прав Самофала, выданных в 2006 году. Там его адрес указан как "воинская часть 2567", что соответствует адресу академии пограничной службы ФСБ в подмосковном Голицыно. В течение 2015–2016 года Самофал 12 раз сопровождал Кара-Мурзу в его поездках по разным городам России. Несколько раз с ним вместе оказывался предполагаемый сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев (известен по расследованию об отравлении Алексея Навального), а также Роман Мезенцев, старший офицер 2-го управления ФСБ.

В расследовании говорится, что группа ФСБ предпочитала отравления не в Москве из-за худшего качества медпомощи в регионах, а также потому, что получить доступ в гостиничный номер жертвы там легче. В случае с Кара-Мурзой, которого отравили в столице, предположить слежку спецгруппы позволили его поездки по стране – в Калининград, Томск, Санкт-Петербург и Казань. Всюду за ним следовали оперативники ФСБ. Точно так же за ним следили и в 2017 году.

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После второго отравления жена Кара-Мурзы Евгения получила от больницы образцы его крови и через некоторое время передала их агентам ФБР. Ей обещали исследовать их в лаборатории, аккредитованной ОЗХО, однако затем ФБР отказалось сообщить результаты. После того как суд потребовал от ведомства сделать это, оно опубликовало лишь некоторые фрагменты отчета, сославшись на секретность остальных. В рассекреченных данных содержались лишь выводы о том, что Кара-Мурза был, по всей видимости, отравлен преднамеренно, но не говорилось, чем именно.

Как подчеркивают The Insider и Bellingcat, в последних числах января 2018 года в США прилетали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ Игорь Коробов — расследователи отмечают, что кто-то из них мог встречаться с главой ФБР. "Сам факт, что упоминание об этой встрече есть в документах по делу о Кара-Мурзе, говорит о том, что его вопрос обсуждался на встрече, а в таком случае отказ от публикации результатов анализов может быть частью какой-то сделки", — делают выводы авторы расследования.

Отравления Владимира Кара-Мурзы-младшего: