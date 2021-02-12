Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма

Европарламент поддержал создание Крымской платформы / Фото: pixabay.com

Европейские законодатели поддержали создание и развитие Крымской платформы, целью которой является возвращение оккупированного полуострова в состав Украины. В ЕП призвали руководство Евросоюза и страны-участницы наднационального объединения оказать содействия работе данного процесса, говорится в докладе Европарламента о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как указано в документе, Европарламент подтверждает свою поддержку Крымской платформы и призывает создать переговорную площадку на международном уровне, участие в которой должен принять Евросоюз.

Что предлагает Европарламент

Создать международный переговорный формат Крымская платформа с целью деоккупации украинского полуострова при активном участии Евросоюза

Обеспечить организацию и последующую реализацию процессов в рамках Крымской платформы при поддержке руководства и стран-участниц ЕС

Привлечь к мероприятиям по Крымской платформе Меджлис крымскотатарского народа

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Крымская платформа