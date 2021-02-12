Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма

Европарламент рекомендует руководству ЕС принять непосредственное участие в создании и продвижении Крымской платформы.
Европейские законодатели поддержали создание и развитие Крымской платформы, целью которой является возвращение оккупированного полуострова в состав Украины. В ЕП призвали руководство Евросоюза и страны-участницы наднационального объединения оказать содействия работе данного процесса, говорится в докладе Европарламента о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Как указано в документе, Европарламент подтверждает свою поддержку Крымской платформы и призывает создать переговорную площадку на международном уровне, участие в которой должен принять Евросоюз.
Что предлагает Европарламент
- Создать международный переговорный формат Крымская платформа с целью деоккупации украинского полуострова при активном участии Евросоюза
- Обеспечить организацию и последующую реализацию процессов в рамках Крымской платформы при поддержке руководства и стран-участниц ЕС
- Привлечь к мероприятиям по Крымской платформе Меджлис крымскотатарского народа
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Крымская платформа
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Крымской платформы 16 октября прошлого года в ходе своего визита в Турцию.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что Анкара готова присоединиться к Крымской платформе. Турция не признает аннексированный Крым территорией РФ.
- Осенью в МИД Украины опубликовали заявление о том, что официальный Вашингтон также поддерживает создание платформы по деоккупации Крыма.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что переговоры об участии ряда государств в Крымской платформе идут успешно. Саммит по вопросам крымского полуострова должен состояться в августе. Россия уже грозит проблемами странам, которые примут участие в мероприятии.
Автор: Андрей Ганжа