Оккупанты бросили за решетку пятерых крымских татар

Одному из задержанных - Азамату Эюпову - инкриминируют организацию террористической деятельности. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Оккупационный "Киевский райсуд Симферополя" отправил под стражу пятерых задержанных сегодня крымских татар. Они будут находиться под арестом до 15 апреля 2021 года, сообщает Крым.Реалии
Оккупационный "суд" принял арестовал на месяц и 28 дней крымчан Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова. Их задержали российские силовики во время утренних обысков в домах крымских татар.
Одному из задержанных - Азамату Эюпову - инкриминируют организацию террористической деятельности. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Эюпов не признает своей вины и уверен, что это политическое преследование.
Ибрагимова, Ялкабова и Федорова арестовали по подозрению в якобы участии в организации Хизб ту-Тахрир.
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Автор: Екатерина Трохимчук