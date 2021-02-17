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Оккупанты бросили за решетку пятерых крымских татар

17 февраля 2021, 21:49

Одному из задержанных - Азамату Эюпову - инкриминируют организацию террористической деятельности. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

В Крыму арестовали крымских татар

Оккупационный "Киевский райсуд Симферополя" отправил под стражу пятерых задержанных сегодня крымских татар. Они будут находиться под арестом до 15 апреля 2021 года, сообщает Крым.Реалии

Оккупационный "суд" принял арестовал на месяц и 28 дней крымчан Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова. Их задержали российские силовики во время утренних обысков в домах крымских татар.

Одному из задержанных - Азамату Эюпову - инкриминируют организацию террористической деятельности. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Эюпов не признает своей вины и уверен, что это политическое преследование.

Ибрагимова, Ялкабова и Федорова арестовали по подозрению в якобы участии в организации Хизб ту-Тахрир.

Новости Крыма - о чем ранее писал Главред:

  • Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма. Европарламент рекомендует руководству ЕС принять непосредственное участие в создании и продвижении Крымской платформы.
  • США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма. Родни Хантер прокомментировал санкции США против России.
  • В Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом. Украина продолжает придерживаться курса на интеграцию в НАТО, отметил Владислав Криклий.
  • В ночь на 17 февраля в оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) России устроила обыски в домах крымских татар. Владельцев домов задержали.
  • Людей обвиняют по статью 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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