Байден продлил санкции против России из-за Украины

Байден на год продлил антироссийские санкции / Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине.

Как говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в Федеральном реестре, речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года из-за Крыма.

По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", - говорится в пояснительной записке президента США.

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