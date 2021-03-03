Байден продлил санкции против России из-за Украины

Президент США продлил на год санкции против России за агрессию против Украины.
Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине.
Как говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в Федеральном реестре, речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года из-за Крыма.
По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".
"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", - говорится в пояснительной записке президента США.
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Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- США 2 марта ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
- Штаты внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России.
- 2 марта Евросоюз также ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
- В России отреагировали на санкции США из-за ареста Навального. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала введение санкций со стороны США "торжеством абсурда". Она заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.