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Байден продлил санкции против России из-за Украины

3 марта 2021, 20:35
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Президент США продлил на год санкции против России за агрессию против Украины.

Джо Байден
Байден на год продлил антироссийские санкции / Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине.

Как говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в Федеральном реестре, речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года из-за Крыма.

По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", - говорится в пояснительной записке президента США.

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Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • США 2 марта ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Штаты внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России.
  • 2 марта Евросоюз также ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
  • В России отреагировали на санкции США из-за ареста Навального. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала введение санкций со стороны США "торжеством абсурда". Она заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.

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