США решили надавить на Россию через оборонку

Блинкен заявил о запрете экспорта оборонных технологий в РФ/ Reuters

США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в космической сфере будет сделано частичное исключение.

"Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса", - сказал Блинкен.

По его словам, исключения будут сделаны для космической сферы.

В то же время отмечается, что поставки такого вида будут ограничены через полгода переходного периода.

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