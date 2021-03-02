США решили надавить на Россию через оборонку

Соединенные Штаты запретили экспорт оборонных технологий в Россию.
США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.
Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в космической сфере будет сделано частичное исключение.
"Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса", - сказал Блинкен.
По его словам, исключения будут сделаны для космической сферы.
В то же время отмечается, что поставки такого вида будут ограничены через полгода переходного периода.
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Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.