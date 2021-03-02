"Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций

Захарова отреагировала на санкции США / ТВЦ

В России отреагировали на санкции США из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и порекомендовали Вашингтону "не играть с огнем".

Введение санкций со стороны США, пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова назвала "торжеством абсурда". Она заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России, пишет пресс-служба МИД РФ.

"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично", - сказала она.

Захарова отметила, что Вашингтону не удастся "навязать что-либо" путем санкционного или иного давления.

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"Расчеты навязать что-либо России путем санкций или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумных началах, это их выбор. Призываем коллег не играть с огнем", - добавила представитель МИД РФ.

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