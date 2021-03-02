"Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций

В МИД РФ резко отреагировали на санкции, которые сегодня ввели США из-за оппозиционера Алексея Навального.
В России отреагировали на санкции США из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и порекомендовали Вашингтону "не играть с огнем".
Введение санкций со стороны США, пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова назвала "торжеством абсурда". Она заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России, пишет пресс-служба МИД РФ.
"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично", - сказала она.
Захарова отметила, что Вашингтону не удастся "навязать что-либо" путем санкционного или иного давления.
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"Расчеты навязать что-либо России путем санкций или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумных началах, это их выбор. Призываем коллег не играть с огнем", - добавила представитель МИД РФ.
Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений
- США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в космической сфере будет сделано частичное исключение.