У "ЛДНР" бойовики вперше оголосили призов у війська

У "ЛДНР" оголосили призов у війська / YouTube

У непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей окупанти заявили про призов на "службу".

Бойовики планують "призвати на військову службу" 400 чоловіків у віці від 18 до 27 років, йдеться в повідомленнях, опублікованих на ресурсах "ДНР" і "ЛНР".

У незаконні збройні формування бойовики з "ДНР" і "ЛНР" мають намір призвати по 200 осіб.

У "народній міліції ДНР" повідомили, що з 1 квітня по 15 липня 2021 року буде "призов" на військову службу громадян "республіки". Планується, що ряди терористів поповнять 200 осіб у віці від 18 до 27 років.

Повідомляється, що призовники отримають "військово-облікову спеціальність" в підрозділах "народної міліції".

Як вказується в повідомленні, призовники в "ДНР" служитимуть шість календарних місяців.

У свою чергу в "ЛНР"заявили про "призов" з 1 квітня по 30 вересня. Призовуть також 200 осіб віком від 18 до 27 років. Термін "служби" також складе півроку.

Для призовників організовують "військово-лікарську комісію та психологічне тестування".

Додамо, що це перший призов на військову службу до збройних підрозділів "ЛДНР". Раніше вони формувалися тільки на контрактній основі.

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Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

Загострення на Донбасі: