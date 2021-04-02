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У "ЛДНР" бойовики вперше оголосили призов у війська

2 квітня 2021, 09:09

Призовники отримають "військово-облікову спеціальність" у підрозділах "народної міліції".

Бойовики на Донбасі оголосили призов на службу
У "ЛДНР" оголосили призов у війська / YouTube

У непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей окупанти заявили про призов на "службу".

Бойовики планують "призвати на військову службу" 400 чоловіків у віці від 18 до 27 років, йдеться в повідомленнях, опублікованих на ресурсах "ДНР" і "ЛНР".

У незаконні збройні формування бойовики з "ДНР" і "ЛНР" мають намір призвати по 200 осіб.

У "народній міліції ДНР" повідомили, що з 1 квітня по 15 липня 2021 року буде "призов" на військову службу громадян "республіки". Планується, що ряди терористів поповнять 200 осіб у віці від 18 до 27 років.

Повідомляється, що призовники отримають "військово-облікову спеціальність" в підрозділах "народної міліції".

Як вказується в повідомленні, призовники в "ДНР" служитимуть шість календарних місяців.

У свою чергу в "ЛНР"заявили про "призов" з 1 квітня по 30 вересня. Призовуть також 200 осіб віком від 18 до 27 років. Термін "служби" також складе півроку.

Для призовників організовують "військово-лікарську комісію та психологічне тестування".

Додамо, що це перший призов на військову службу до збройних підрозділів "ЛДНР". Раніше вони формувалися тільки на контрактній основі.

читайте такожБойовики вирішили захопити весь Донбас: опублікована доктрина "ЛДНР"

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

Загострення на Донбасі:

  • 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
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