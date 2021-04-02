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В "ЛДНР" боевики впервые объявили призыв в войска

2 апреля 2021, 09:09
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Призывники получат "военно-учетную специальность" в подразделениях "народной милиции".

Боевики на Донбассе объявили призыв на службу
В "ЛДНР" объявили призыв в войска / YouTube

В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о призыве на "службу".

Боевики планируют "призвать на воинскую службу" 400 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, говорится в сообщениях, опубликованных на ресурсах "ДНР" и "ЛНР".

В незаконные вооруженные формирования боевики из "ДНР" и "ЛНР" намерены призвать по 200 человек.

В "народной милиции ДНР" сообщили, что с 1 апреля по 15 июля 2021 года будет "призыв" на военную службу граждан "республики". Планируется, что ряды террористов пополнят 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Сообщается, что призывники получат "военно-учетную специальность" в подразделениях "народной милиции".

Как указывается в сообщении, призывники в "ДНР" будут служить шесть календарных месяцев.

В свою очередь в "ЛНР" заявили о "призыве" с 1 апреля по 30 сентября. Призовут также 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Срок "службы" также составит полгода.

Для призывников организовывают "военно-врачебную комиссию и психологическое тестирование".

Добавим, что это первый призыв на военную службу в вооруженные подразделения "ЛДНР". Ранее они формировались только на контрактной основе.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

Обострение на Донбассе:

  • 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
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