В "ЛДНР" боевики впервые объявили призыв в войска

В "ЛДНР" объявили призыв в войска / YouTube

В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о призыве на "службу".

Боевики планируют "призвать на воинскую службу" 400 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, говорится в сообщениях, опубликованных на ресурсах "ДНР" и "ЛНР".

В незаконные вооруженные формирования боевики из "ДНР" и "ЛНР" намерены призвать по 200 человек.

В "народной милиции ДНР" сообщили, что с 1 апреля по 15 июля 2021 года будет "призыв" на военную службу граждан "республики". Планируется, что ряды террористов пополнят 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Сообщается, что призывники получат "военно-учетную специальность" в подразделениях "народной милиции".

Как указывается в сообщении, призывники в "ДНР" будут служить шесть календарных месяцев.

В свою очередь в "ЛНР" заявили о "призыве" с 1 апреля по 30 сентября. Призовут также 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Срок "службы" также составит полгода.

Для призывников организовывают "военно-врачебную комиссию и психологическое тестирование".

Добавим, что это первый призыв на военную службу в вооруженные подразделения "ЛДНР". Ранее они формировались только на контрактной основе.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

Обострение на Донбассе: