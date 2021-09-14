У Луцьку обвинувачений у зґвалтуванні рецидивіст втік із зали суду: з'явилися прикмети

Обвинувачений у зґвалтуванні втік із зали суду / скріншот

У понеділок, 13 dересня, у Луцьку обвинувачений у зґвалтуванні і проникненні в житло втік прямо із залу суду.

Затриманому обирали запобіжний захід, розповів виданню Volynnews головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Відзначається, що як тільки суддя прийняв рішення – обвинувачений вийшов з приміщення і пішов у невідомому напрямку.

Як пише Суспільне, втікач раніше вже був судимий: за зґвалтування та спротив правоохоронним органам.

За словами прес-секретаря Служби судової охорони у Волинській області Євгена Ковтуна, його служба не мала права затримувати обвинуваченого. Крім того, представників органу не було в залі, їх не попередили про вирок судді.

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"Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання", - пояснив Ковтун.

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Що відомо про чоловіка, який втік із зали суду в Луцьку

За попередньою інформацією, під час своєї втечі він був одягнений у спортивний костюм. Чоловіка досі шукають.

Як уточнює ТСН, сталося це відразу після того, як суддя оголосив йому запобіжний захід — 60 діб під вартою.

"Він не був під конвоєм, фізично опору нікому не робив, просто самовільно покинув зал", — каже суддя-спікер В'ячеслав Покидюк.

У поліції кажуть, що втікач небезпечний, раніше він вже мав проблеми з законом і сидів у в'язниці.

"Зараз орієнтовані всі наряди поліції області на те, щоб його виявити, тому що він підозрюється за трьома статтями КК (одна з яких згвалтування - ред.)", — розповіла прес-секретар поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Старобільську Луганської області оголосили в розшук 36-річного Дмитра Федорченка - чоловіка підозрюють у вбивстві двох осіб. Не виключено, що злочинець вже може перебувати в будь-якій точці України.