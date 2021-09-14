В Луцке обвиняемый в изнасиловании рецидивист сбежал из зала суда: появились приметы

Беглец опасен, ранее он уже имел проблемы с законом и отбывал наказание.
В понедельник, 13 сентября, в Луцке обвиняемый в изнасиловании и проникновении в жилище сбежал прямо из зала суда.
Задержанному избирали меру пресечения, рассказал изданию Volynnews главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.
Отмечается, что как только судья принял решение – обвиняемый вышел из помещения и ушел в неизвестном направлении.
Как пишет Суспильне, беглец ранее уже был судим: за изнасилование и сопротивление правоохранительным органам.
По словам пресс-секретаря Службы судебной охраны в Волынской области Евгения Ковтуна, его служба не имела права задерживать обвиняемого. Кроме того, представителей органа не было в зале, их не предупредили о приговоре судьи.
"Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования", – пояснил Ковтун.
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Что известно о сбежавшем из зала суда в Луцке
По предварительной информации, во время своего побега он был одет в спортивный костюм. Мужчину до сих пор ищут.
Как уточняет ТСН, произошло это сразу после того, как судья объявил ему меру пресечения — 60 суток под стражей.
"Он не был под конвоем, физически сопротивления никому не делал, просто самовольно покинул зал", — говорит судья-спикер Вячеслав Покидюк.
В полиции говорят, что беглец опасен, ранее он уже имел проблемы с законом и сидел в тюрьме.
"Сейчас ориентированы все наряды полиции области на то, чтобы его обнаружить, потому что он подозревается по трем статьям УК (одна из которых изнасилование - ред.)", — рассказала пресс-секретарь полиции в Волынской области Ольга Бузулук.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Старобельске Луганской области объявили в розыск 36-летнего Дмитрия Федорченко – мужчину подозревают в убийстве двух человек. Не исключено, что преступник уже может находиться в любой точке Украины.