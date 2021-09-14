"Болен, но умен и хитер": на Луганщине сбежал маньяк, который убил лучшего друга и родную тетю

Дмитрий Федорченко, по словам местных жителей, очень агрессивен / Фото obozrevatel.com

В Старобельске Луганской области объявили в розыск 36-летнего Дмитрия Федорченко – мужчину подозревают в убийстве двух человек. Не исключено, что преступник уже может находиться в любой точке Украины.

Убийства произошли предположительно в ночь с 29 на 30 августа. Жертвами стали жители Старобельска - 36-летний Александр Елсуков (друг детства подозреваемого) и 74-летняя Людмила Федорченко – его родная тетя, сестра отца. У обоих жертв были конфликты с возможным убийцей, передает Obozrevatel со ссылкой на источники в полиции.

Женщину убили у нее дома – ей нанесли удар ножом в шею и бедро. Причиной смерти стала кровопотеря. Тело погибшей обнаружила ее дочь Ирина.

Где убийца расправился с мужчиной – неизвестно, так как кисти рук были найдены недалеко от улицы Чехова, остальные части тела – в лесополосе возле квартала Южный.

Читайте такжеХранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийствоПри этом могла быть и третья жертва. Местные жители утверждают, что Дмитрий напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Люди сразу же позвонили в полицию, но подозреваемый скрылся на территории кладбища.

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Известно, что Дмитрий Федорченко вел одинокую жизнь и перебивался случайными заработками. По словам местных жителей, был агрессивен. Мужчина стоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения".

"Постоянно раздражен, агрессивен, к окружающим относится враждебно, видит галлюцинации… А плюс ко всему – наркотики. Это сочетание было как бомба с часовым механизмом – к сожалению, так и произошло", - рассказали в прокуратуре Луганской области.

Фото obozrevatel.com

Когда Дмитрию Федорченко было 18 лет, его судили по ч.1. ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Старобельский районный суд Луганской области принял решение о задержании мужчины, но найти его не могут. Правоохранители неофициально говорят, что вероятность того, что преступник находится уже далеко – довольно высока.

"Федорченко отключил свой мобильный, сбил со следа собак – он болен, но чертовски умен и хитер. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось выехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины. Что, конечно, не добавляет радости", – рассказал собеседник издания.

Тем временем жители Старобельска живут в страхе.

"Такого мы давно не испытывали: на свободе гуляет самый настоящий зверь. По одиночке боятся выходить женщины, детей стараемся тоже самих не выпускать", – рассказала местная жительница Алина.

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