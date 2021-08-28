Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск

Виктория Лясова неоднократно прибегала к насилию / Обозреватель

Душераздирающая трагедия в Черкассах имеет не менее ужасное продолжение. Бабушку тяжело покалеченного ребенка - шестилетнего Андрея, оказывается, несколько раз объявляли в розыск. В частности, за ограбление с тяжелым насилием.

Жуткие факты из жизни 51-летней черкащанки собрал OBOZREVATEL.

По информации издания, бабушка приемного внука, Виктория Лясова была фигурантом нескольких дел.

При этом, местные жители утверждают, что она на протяжении многих лет удивительным образом избегала ответственности за содеянное.

С 2013 по 2015 год на нее и ее мужа было заведено четыре уголовных производства. Супруги развели нелегальный питомник с 20 крупными собаками и держали в страхе весь район, так как собаки неоднократно нападали на соседей и прохожих.

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Некоторые случаи дошли до суда, который оштрафовал Лясовых и постановил конфисковать питомцев. Но исполнительная служба никак не могла это выполнить.

Потом соседи поставили камеры видеонаблюдения, однако Лясовы начали их сбивать.

Также издание пишет, что Виктория Лясова несколько раз была объявлена в розыск за грабеж и насилие над людьми. Об этом свидетельствует информация из Единого реестра судебных решений.

"Разрешить Черкасскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области задержать обвиняемую ОСОБА_2 с целью ее привода для участия в рассмотрении уголовного производства. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Черкасскую местную прокуратуру", – говорится в тексте решения суда.

Однако женщину, которая спокойно жила у себя дома, правоохранители найти не смогли. И это несмотря на то, что соседи сами звонили в полицию и сообщали о ее местонахождении.

Также известно, что инцидент с Андрюшей произошел тогда, когда его мама и приемный отец отправились на лечение в Киев, а ребенка со спокойной душой оставили с бабушкой.

Как результат - открыты два уголовных производства и ребенок при смерти, но бабушка разгуливает на свободе.

Напомним, в пятницу, 27 августа, стало известно о трагическом случае с шестилетним мальчиком из Черкасс. Об этом заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствуют о пытках. Также у бедного мальчика есть пролежни, которые говорят о том, что он несколько дней лежал без сознания.