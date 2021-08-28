УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск

28 августа 2021, 22:36
Прослушать новость
Остановить

Ребенок в крайне тяжелом состоянии. Бабушка на свободе, но навещает его раз в сутки.

Виктория Лясова неоднократно прибегала к насилию / Обозреватель

Душераздирающая трагедия в Черкассах имеет не менее ужасное продолжение. Бабушку тяжело покалеченного ребенка - шестилетнего Андрея, оказывается, несколько раз объявляли в розыск. В частности, за ограбление с тяжелым насилием.

Жуткие факты из жизни 51-летней черкащанки собрал OBOZREVATEL.

По информации издания, бабушка приемного внука, Виктория Лясова была фигурантом нескольких дел.

При этом, местные жители утверждают, что она на протяжении многих лет удивительным образом избегала ответственности за содеянное.

С 2013 по 2015 год на нее и ее мужа было заведено четыре уголовных производства. Супруги развели нелегальный питомник с 20 крупными собаками и держали в страхе весь район, так как собаки неоднократно нападали на соседей и прохожих.

Реклама

Некоторые случаи дошли до суда, который оштрафовал Лясовых и постановил конфисковать питомцев. Но исполнительная служба никак не могла это выполнить.

Потом соседи поставили камеры видеонаблюдения, однако Лясовы начали их сбивать.

Также издание пишет, что Виктория Лясова несколько раз была объявлена в розыск за грабеж и насилие над людьми. Об этом свидетельствует информация из Единого реестра судебных решений.

"Разрешить Черкасскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области задержать обвиняемую ОСОБА_2 с целью ее привода для участия в рассмотрении уголовного производства. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Черкасскую местную прокуратуру", – говорится в тексте решения суда.

Однако женщину, которая спокойно жила у себя дома, правоохранители найти не смогли. И это несмотря на то, что соседи сами звонили в полицию и сообщали о ее местонахождении.

Также известно, что инцидент с Андрюшей произошел тогда, когда его мама и приемный отец отправились на лечение в Киев, а ребенка со спокойной душой оставили с бабушкой.

Как результат - открыты два уголовных производства и ребенок при смерти, но бабушка разгуливает на свободе.

Напомним, в пятницу, 27 августа, стало известно о трагическом случае с шестилетним мальчиком из Черкасс. Об этом заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствуют о пытках. Также у бедного мальчика есть пролежни, которые говорят о том, что он несколько дней лежал без сознания.

viber
Новости Черкассы
Сейчас вы просматриваете новость «Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессииХолостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии Названы 5 вещей, которые всегда будут в модеНазваны 5 вещей, которые всегда будут в моде Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадкаДеменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признакКак отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Рэмбо на Донбассе: боец ВСУ в одиночку уничтожил пятерых наемников, нарушавших перемириеРэмбо на Донбассе: боец ВСУ в одиночку уничтожил пятерых наемников, нарушавших перемирие

Последние новости

23:24

Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

23:05

Обострение на Донбассе: сепаратисты вновь открывали огонь, есть раненые

22:36

Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск

22:17

Затяжное похолодание: синоптики уточнили прогноз на завтра Видео

21:54

Одиозная профессорша пожаловалась на "русский мир" и хочет вернуться в вуз

Реклама
21:53

Масштабное ДТП близ Львова: грузовик столкнулся с тремя автомобилями, погиб ребенок

21:30

Из Афганистана уже эвакуировали более 600 человек - ОПУ

20:59

Привилегии для привитых в "зеленой" зоне: в Минздраве назвали условие Видео

20:30

На грани смерти: стали известны подробности о состоянии замученного мальчика в Черкассах

20:04

20 лет до членства в ЕС: как понимать заявление президента Эстонии мнение

19:45

В Киеве стартовали испытания нового трамвая

19:40

Экологи назвали причину вонючей пены в море Одессы Видео

19:00

Выяснилось, будут ли прививать от коронавируса детей Видео

18:36

Скончался знаменитый советский актер

18:32

В МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

17:59

Россия хочет сорвать встречу Зеленского и Байдена: в ТКГ прокомментировали обстрелы в Авдеевке Видео

17:20

Люди массово покидают город: на Новый Орлеан надвигается сильнейший ураган в истории США

16:52

В Харькове зафиксирована смертельно опасная инфекция Видео

16:19

Смертельная авария в Харькове: машина сбила наездницу, лошадь погибла Видео

16:07

Избитый танцор Дорофеевой откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

Реклама
16:02

Придется делиться: как Газпром будет обходить запрет суда оператору СП-2

16:00

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Видео

15:59

"Эффективный механизм защиты": Кузин назвал сроки, когда могут отменить ношение масок Видео

15:10

До конца года в Украине взлетят цены на молочку

15:07

В Киеве мужчина выпал с 8 этажа, а затем забросал копов камнями

14:39

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией Видео

14:27

Всех вывезти не смогли: Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана Видео

14:00

В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" в память о покойной тетке Видео

13:01

"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Видео

13:01

Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

12:23

Паралимпиада-2020: украинские пловцы завоевали еще два "золота" Видео

11:49

Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19

11:07

В авторитетном западном банке рассказали, что грозит украинской экономике

10:49

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

10:45

Тренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставнику Видео

10:07

Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий мнение

10:03

Украинец Данилюк завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

09:43

Как следует промочит осадками: прогноз погоды в Украине на последние дни лета Видео

09:05

Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме уточнили дату саммита и темы переговоров

08:47

В Днепре девушки-модели рекламировали одежду в гробах: фото

Реклама
08:24

Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

07:52

США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги Видео

07:45

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

06:16

Настя Ивлеева без лифчика засветила оголенное тело на откровенных селфи

05:15

Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

05:06

Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества Видео

04:40

Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море Видео

04:15

Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять