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На грани смерти: стали известны подробности о состоянии замученного мальчика в Черкассах

28 августа 2021, 20:30
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Малыш находится в терминальной коме - последней стадии жизни.

Реанимация
Мальчик в реанимации / Associated Press

В Черкассах 6-летний мальчик, которого без сознания госпитализировали с гематомой головного мозга, оторванными губами, погрызенными ушами, оторванной частью полового органа и следами от тушения сигарет, находится в крайне тяжелом состоянии. Он в терминальной коме.

Как пишет Суспільне, по словам врача-анестезиолога областной детской больницы Светланы Федченко, деятельность его мозга очень низкая, а дышит шестилетний ребенок с помощью аппарата ИВЛ.

"Ребенок подключен к аппаратам, кровообращение поддерживают медикаментами, организм не в состоянии поддержать давление", - отметила врач.

На сегодняшний день самой сложной, от которой зависит жизнь ребенка, является черепно-мозговая травма.

В частности, речь идет о сильном ушибе мозговой ткани. Кроме этого, на голове ребенка есть внутренняя и поверхностная гематомы, царапины, дефекты кожи, а также множественные воспалительные процессы в области ушей и половых органов.

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Директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун рассказал, что непонятно когда у мальчика были оторваны части половых органов.

Медик отметил, что в больницу ребенка сопровождала бабушка с внучкой. Мать якобы находятся на операции в столице. Бабушка приходит к внуку раз в день - обычно вечером после 17:00.

Мальчишку уже успели навестить представители родительского комитета класса. Классная руководительница Юлия Головкина утверждает, что родители ежедневно интересовались успехами ребенка.

"Мальчик жизнерадостный, светлый, всегда улыбающийся, ладит со сверстниками. Читает лучше всех в классе, хорошо решает задачи. Творческий, общительный ребенок", - подчеркнула учительница.

Напомним, в пятницу, 27 августа, стало известно о трагическом случае с шестилетним мальчиком из Черкасс. Об этом заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствуют о пытках. Также у бедного мальчика есть пролежни, которые говорят о том, что он несколько дней лежал без сознания.

Что такое терминальное состояние

Это конечные стадии жизни, характеризующиеся преагонией, агонией и клинической смертью. Происходит распад функций сердечно-сосудистой системы, дыхания, центральной нервной системы, почек, печени, эндокринной системы, метаболизма.

viber
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