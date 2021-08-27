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Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

27 августа 2021, 20:51
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По словам медиков, шансов у него мало. А родители в больницу еще не приходили.

Насилие дети
Ребенок пережил ад / "Би порт"

В Черкасской областной детской больнице врачи спасают замученного чуть не до смерти 6-летнего мальчика.

Как сообщил в Facebook депутат Черкасского областного совета, экс-нардеп Олег Петренко, над ребенком видимо издевались несколько дней.

По его словам, на теле малыша есть следи пыток.

"В областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 рождения. Шансов мало. У него — страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, он несколько дней он был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле", - отметил депутат.

Также он сообщил, что мальчика без сознания нашли во дворе пожилых людей, вблизи Детского парка. Известно, что сторож парка еще 24 августа слышал детские крики. Вероятно тогда и издевались над мальчиком.

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"24 августа, в разгар фестивалей и праздников, сторож Детского парка слышал детский крик. Спустя несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала скорую. Бабка с дедом - проблемные для всего квартала уже много лет. Еще со времен, когда я был народным депутатом, то помогал решить вопрос по изъятию у них около 15 огромных алабаев, которые терроризировали соседей. Но те спустя снова завели большое количество собак, но уже меньшего размера. И вот - новая трагедия", — написал Петренко.

Двор, в котором произошла трагедия / 18000

Между тем, в комментарии изданию "18000" директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, рассказал, что состояние мальчика крайне тяжелое.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но мы не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансированно: калий, натрий, белка - ноль. Родители ребенка не приходили", - сказал Николай Кондрацкий.

Издание сообщает, что мальчик был у своих бабушки и дедушки. Собственно бабушка и вызвала скорую, спустя несколько дней после трагедии. Она утверждает, что ребенка покусали собаки.

Напомним, ранее ужасная трагедия произошла в Житомирской области. Живьем сгорел 6-летний мальчик. Спасателей на место происшествия вызвали родители мальчика. Они сообщили представителям ГСЧС, что в здании мог быть их малолетний сын. К сожалению, их догадки подтвердились.

viber
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