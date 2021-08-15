В Одесском порту вспыхнул масштабный пожар

Горит пустой склад / Скриншот

В Одесской области на территории частного порта "ТИС" загорелся склад. По предварительным данным, площадь пожара уже достигла 1 тыс. кв. метров.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области УНИАНу, открытым пламенем горит отдельно расположенный склад порта. Отмечается, что огонь охватил пустое помещение.

"В настоящее время для оперативной локализации пожара привлечено необходимое количество пожарных бригад предприятия, а также из села Визирка, городов Южный и Доброслав. Опасности для работников порта и жителей близлежащих сел нет. Ситуация контролируется", - рассказали на предприятии.

Что такое ТИС:

Трансинвестсервис (ТИС) - это крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. Компания владеет собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалыкском лимане, расположенном в акватории порта "Пивденный".

Напомним, ранее в Запорожье вспыхнул огнем жилой многоквартирный дом. Предполагалось, что это могло произойти в результате взрыва газа. Ранее в доме ремонтировали крышу.

Также ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.