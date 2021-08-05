У березні народила, була тричі заміжня: у Мелітополі чоловік розчавив на мікроавтобусі молоду дружину

У Мелітополі чоловік розчавив на мікроавтобусі молоду дружину / OBOZREVATEL

Трагедія сталася в Мелітополі Запорізької області - там п'яний чоловік під час сварки з дружиною сів до свого мікроавтобусу і розчавив жінку. Без матері залишилося двоє маленьких дітей - молодшій дівчинці всього 4 місяці.

За словами сусідів, у ніч проти 3 серпня вони почули сварку у дворі багатоповерхівки. Жінка не давала нетверезому чоловікові сісти за кермо, повідомляє OBOZREVATEL.

"Було чутно крики, лайку. Начебто Оля не хотіла дати п'яному чоловікові сісти за кермо і їхати. Вона стояла поруч з мікроавтобусом, коли він поїхав, і потрапила під колеса", — розповідає сусідка.

Як розповіли знайомі Олі, у неї не складалося особисте життя. У свої 26 років вона встигла тричі побувати у шлюбі. У неї залишилося двоє дітей, молодшій дівчинці Ніколь - 4 місяці.

"Красива дівчина, весела, чарівна, завжди мала успіх у протилежної статі. З Вадимом у неї вже третій шлюб. Вперше вона вийшла заміж рано, але з чоловіком вони швидко розійшлися, потім другий раз, в наступному шлюбі у неї народилася старша донька. Але відносини знову не склалися. І ось нещодавно вона вийшла заміж за цього Вадима. Наприкінці березня народилася Ніколь. Начебто вона була щаслива", - розповіла журналістам знайома Ольги.

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читайте такожНа Тернопільщині чоловік вбив дружину, а після підірвав себеВадим був старший за Олю на 9 років. За словами друзів жінки, вона поспішно вийшла за нього заміж - вони познайомилися влітку минулого року, а одружилися вже у грудні. Вже тоді жінка була вагітною.

Подруги загиблої жінки розповідають, що чоловік випивав, через що в родині виникали сварки.

"Він якийсь дивний, незрозуміло звідки взявся, навіть не знаю, чи є у нього сторінка в соціальних мережах. Таке враження, що він весь час від когось ховається", — вважає ще одна знайома.

"Просто Оля хотіла бути щасливою і коханою, вірила, що все налагодиться. Але Вадим не та людина, з якою вона могла бути щасливою", — сказала подруга.

До декрету Ольга працювала менеджером з кредитів, а потім в Укртелекомі. Зараз друзі загиблої збирають фінансову допомогу для її мами, під опікою якої залишилися дві внучки.

Сам Вадим після наїзду на дружину просто поїхав з місця ДТП. Його правоохоронці спіймали в Оріхові Запорізької області, а експертиза показала, що він був п'яний.

читайте такожВтопив дружину і вбив себе: у Кривому Розі в басейні знайшли мертвою сімейну паруНаразі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 — порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Чоловікові збираються оголосити підозру й обрати запобіжний захід.

Раніше йшлося про те, що в Запорізькій області в місті Мелітополь чоловік на смерть збив свою дружину і втік з місця ДТП. У місті оголосили план "Перехоплення" і через кілька годин затримали зловмисника.