В марте родила, была трижды замужем: в Мелитополе  муж раздавил на микроавтобусе молодую жену

В Мелитополе муж раздавил на микроавтобусе молодую жену / OBOZREVATEL

Трагедия произошла в Мелитополе Запорожской области – там пьяный мужчина во время ссоры с женой сел в свой микроавтобус и раздавил женщину. Без матери осталось двое маленьких детей – младшей девочке всего 4 месяца.

По словам соседей, в ночь на 3 августа они услышали ссору во дворе многоэтажки. Женщина не давала нетрезвому мужчине сесть за руль, сообщает OBOZREVATEL.

"Было слышно крики, ругань. Вроде Оля не хотела дать пьяному мужчине сесть за руль и ехать. Она стояла рядом с микроавтобусом, когда он уехал, и попала под колеса", — рассказывает соседка.

Как рассказали знакомые Оли, у нее не складывалась личная жизнь. В свои 26 лет она успела трижды побывать в браке. У нее осталось двое детей, младшей девочке Николь — 4 месяца.

"Красивая девушка, веселая, обаятельная, всегда имела успех у противоположного пола. С Вадимом у нее уже третий брак. Впервые она вышла замуж рано, но с мужем они быстро разошлись, потом второй раз, в следующем браке у нее родилась старшая дочь. Но отношения опять не сложились. И вот недавно она вышла замуж за этого Вадима. В конце марта родилась Николь. Вроде она была счастлива", — рассказала журналистам знакомая Ольги.

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Читайте такжеНа Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себяВадим был старше Оли на 9 лет. По словам друзей женщины, она поспешно вышла за него замуж — они познакомились летом прошлого года, а поженились уже в декабре. Уже тогда женщина была беременной.

Подруги погибшей женщины рассказывают, что мужчина выпивал, из-за чего в семье возникали ссоры.

"Он какой-то странный, непонятно откуда взялся, даже не знаю, есть ли у него страница в социальных сетях. Такое впечатление, что он все время от кого прячется", — считает еще одна знакомая.

"Просто Оля хотела быть счастливой и любимой, верила, что все наладится. Но Вадим не тот человек, с кем она могла быть счастливой", — сказала подруга.

До декрета Ольга работала менеджером по кредитам, а затем в Укртелекоме. Сейчас друзья погибшей собирают финансовую помощь для ее мамы, на попечении которой остались две внучки.

Сам Вадим после наезда на жену просто уехал с места ДТП. Его правоохранители поймали в Орехове Запорожской области, а экспертиза показала, что он был пьян.

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Ранее сообщалось, в Запорожской области в городе Мелитополь мужчина насмерть сбил свою жену и сбежал с места ДТП. В городе объявили план "Перехват" и через несколько часов задержали злоумышленника.