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Зверски издевался и сбежал: в Запорожской области мужчина на скорости задавил свою жену

4 августа 2021, 09:25

Обследование в больнице подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Мужчина убил свою жену / Нацполиция

В Запорожской области в городе Мелитополь мужчина насмерть сбил свою жену и сбежал с места ДТП.

Как сообщают правоохранители, в городе объявили план "Перехват" и через несколько часов задержали злоумышленника.

Авария произошла во вторник, 3 августа, около трех часов ночи на улице Интеркультурная.

"В полицию позвонил свидетель трагедии. Он рассказал, что во дворе дома произошел конфликт между супругами. В результате пьяный мужчина за рулем ГАЗ-2705 наехал на женщину, которая стояла рядом. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель сбежал", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали около восьми утра в городе Орехове Запорожской области.

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Обследование в больнице подтвердило состояние алкогольного опьянения.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство. Злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, ранее, 18 июля, возле села Печихвосты Луцкого района Волынской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла, когда люди ехали в автомобиле Ford Focus после отдыха на озере. 30-летний водитель взял в салон 11 пассажиров, потому что на озере начиналась буря. Он волновался, чтобы никто не пострадал от непогоды.

Водитель, вероятно, не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. Он и одна из пассажирок погибли на месте. Не удалось спасти жизнь и 4-летней девочки. Еще девять человек получили травмы.

ДТП
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