Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто с маленькими дочерьми в столб

Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто в столб / ТСН

В селе Троянов (Житомирская область) Здесь местный 27-летний мужчина в крайне нетрезвом состоянии поссорился с отцом, в ходе конфликта нанес ему сильный удар, который и оказался для пожилого человека смертельным. Об этом сообщает ТСН.

После чего мужчина взял автомобиль Жигули своего брата, посадил в них двух дочерей (семилетнюю и восьмилетнюю) и на полном ходу врезаться в электроопору. По счастливой и удивительной случайности дети в этой аварии не пострадали.

Разбитую машину младший брат виновника ДТП нашел на месте аварии. А девочки рассказали, что их отец громко ругался с дедушкой. Младший сын погибшего позже уточнил, что нашел труп отца в огороде без признаков жизни.

Прибывшие на место трагедии следователи полиции допросили виновника происшествия и задержали его по подозрению в убийстве.

Родственники уверяли полицию, что причиной такой беды стала банальная зависть. Якобы старший брат не мог простить младшему покупки подержанного автомобиля.

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Напомним, ранее, 18 июля, возле села Печихвосты Луцкого района Волынской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла, когда люди ехали в автомобиле Ford Focus после отдыха на озере. 30-летний водитель взял в салон 11 пассажиров, потому что на озере начиналась буря. Он волновался, чтобы никто не пострадал от непогоды.

Водитель, вероятно, не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. Он и одна из пассажирок погибли на месте. Не удалось спасти жизнь и 4-летней девочки. Еще девять человек получили травмы.