У МЗС пояснили, чому підтримують відносини з Росією

У МЗС розповіли про дипвідносини з РФ / УНІАН

Заступник глави міністерства закордонних справ України Євген Єнін розповів, чому Україна не розриває дипломатичні відносини з Росією.

"На даному етапі ми керуємося насамперед гуманітарним аспектом. Кілька десятків тисяч громадян України, які перебувають на консульському обліку, сотні тисяч громадян України, які з тих чи інших міркувань відвідують, або змушені відвідувати державу-агресора, це не тому, що вони люблять Росію і не визнають агресивну поведінку Росії. А тому, що у них є в дуже поважному стані родичі, які теж потребують їхньої уваги", — сказав він.

За словами Єніна, потрібно зберігати спокій і продовжувати виконувати важливу роботу.

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"У разі будь-яких інцидентів саме консульська служба приходить їм на допомогу. Ми, головне, повинні зберігати спокій, додатково мобілізуватися і продовжувати виконувати нашу таку важливу функцію заради інтересів громадян України", - говорить Єнін, передає Україна 24.

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