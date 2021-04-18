В МИД объяснили, почему поддерживают отношения с Россией

Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией из-за гуманитарного аспекта.
Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией.
"На данном этапе мы руководствуемся прежде всего гуманитарным аспектом. Несколько десятков тысяч граждан Украины, которые находятся на консульском учете, сотни тысяч граждан Украины, которые по тем или иным соображениям посещают, или вынуждены посещать, государство-агрессора, это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании", — сказал он.
По словам Енина, нужно сохранять спокойствие и продолжать выполнять важную работу.
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"В случае каких-либо инцидентов именно консульская служба приходит им на помощь. Мы, главное, должны сохранять спокойствие, дополнительно мобилизоваться и продолжать выполнять нашу такую важную функцию ради интересов граждан Украины", — говорит Енин, передает Украина 24.
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка - о чем ранее сообщал Главред:
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
- В Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.