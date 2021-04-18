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В МИД объяснили, почему поддерживают отношения с Россией

18 апреля 2021, 18:52
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Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией из-за гуманитарного аспекта.

МИД Украины
В МИД рассказали о дипотношениях с РФ / УНИАН

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией.

"На данном этапе мы руководствуемся прежде всего гуманитарным аспектом. Несколько десятков тысяч граждан Украины, которые находятся на консульском учете, сотни тысяч граждан Украины, которые по тем или иным соображениям посещают, или вынуждены посещать, государство-агрессора, это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании", — сказал он.

По словам Енина, нужно сохранять спокойствие и продолжать выполнять важную работу.

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"В случае каких-либо инцидентов именно консульская служба приходит им на помощь. Мы, главное, должны сохранять спокойствие, дополнительно мобилизоваться и продолжать выполнять нашу такую ​​важную функцию ради интересов граждан Украины", — говорит Енин, передает Украина 24.

Задержание в РФ консула Украины Сосонюка - о чем ранее сообщал Главред:

МИД Украины Евгений Енин Россия
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