Макрон рассказал, как Запад должен поступать в отношениях с Россией

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что международное сообщество обязано как можно четче обозначить "красные линии" в отношениях с Российской Федерации. Об этом сообщает CBS News.

Французский лидер заявил в интервью, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена по поводу диалога с Россией, однако в этом вопросе крайне важна четкость.

"Думаю, только санкций недостаточно, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, однако, чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, вам нужно доверие", ‒ сказал Макрон.

Для достижения надежного эффекта, отметил президент Франции, нужно определить четкие красные линии с Россией. По его мнению, международное сообщество придерживается очень наивного подхода в отношении РФ.

"Считаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину вторглись, это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России", ‒ добавил Макрон.

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