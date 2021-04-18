Макрон рассказал, как Запад должен поступать в отношениях с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сейчас международное сообщество придерживается очень наивного подхода в отношении Российской Федерации.
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что международное сообщество обязано как можно четче обозначить "красные линии" в отношениях с Российской Федерации. Об этом сообщает CBS News.
Французский лидер заявил в интервью, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена по поводу диалога с Россией, однако в этом вопросе крайне важна четкость.
"Думаю, только санкций недостаточно, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, однако, чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, вам нужно доверие", ‒ сказал Макрон.
Для достижения надежного эффекта, отметил президент Франции, нужно определить четкие красные линии с Россией. По его мнению, международное сообщество придерживается очень наивного подхода в отношении РФ.
"Считаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину вторглись, это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России", ‒ добавил Макрон.
Читайте такжеМакрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС
Переговоры Зеленского и Макрона:
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, прибыл с визитом в Париж и провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К дискуссии по видеосвязи присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель.
- Зеленский заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ Владимиром Путиным. Российский президент, впрочем, отказался принимать участие в дискуссии Зеленского, Меркель и Макрона.
- На итоговом брифинге президент Зеленский прокомментировал возможную встречу президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Он положительно оценил перспективы переговоров, однако уточнил, что если дискуссия американского и российского лидеров по Украине будет проходить без участия Киева, это не принесет результата.
- Кроме того, Зеленский анонсировал на 19 апреля проведение переговоров советников лидеров Нормандского формата по Донбассу. В рамках дискуссии стороны должны обсудить мирный план по урегулированию военного конфликта в ОРДЛО.