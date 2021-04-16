Зеленский предупредил Байдена и Путина о переговорах по Украине

Между США и Россией должен быть диалог - Зеленский / Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к возможности проведения встречи главы США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Однако если в ходе таких переговоров будет обсуждаться вопрос украинского государства без участия Киева, то дискуссия не приведет к результату. Об этом заявил глава государства по итогам переговоров с главой Французской республики Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В ходе своего брифинга во Франции Зеленский сказал, что Украина положительно относится к возможной встрече Байдена и Путина, поскольку это шаг к дипломатии. Крупные государства должны вести между собой переговоры.

"Это правильно, это очень вовремя и важно. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. И поэтому мне кажется, что это могло бы решить некоторые вопросы. Потому что диалог между этими странами должен быть. Иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - сказал Зеленский.Читайте такжеЗеленский оценил роль Макрона в возобновлении переговоров с Путиным

При этом он добавил, что Байдену и Путину не следует проводить переговоры по Украине без участия Киева. Подобные дискуссии не приведут к успеху.

"И это еще раз покажет, что большим по размеру странам кажется, что все вокруг них… Но мне кажется, что мир намного больше", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Визит Зеленского во Францию